Овечкин впервые в карьере не забил шайбу в десяти играх подряд

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Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин впервые за карьеру не смог забросить шайбу десять матчей подряд, сообщает "Газета.ру".
Неудачная серия российского форварда продолжилась в выездной встрече с Anaheim Ducks в рамках регулярного чемпионата НХЛ. За десять матчей Овечкин набрал четыре очка за результативные передачи, в двух играх он не смог нанести ни одного броска в створ.
Подобная ситуация произошла с Овечкиным впервые за 11 лет карьеры в НХЛ.
За всю историю НХЛ Овечкин является одним из трех хоккеистов, который забил 50 и более голов в семи сезонах. Он стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Также спортсмен является рекордсменом по количеству голов в чемпионатах НХЛ среди всех российских хоккеистов и занимает первое место по очкам среди действующих российских хоккеистов.