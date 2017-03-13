Овечкин впервые в карьере не забил шайбу в десяти играх подряд

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Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин впервые за карьеру не смог забросить шайбу десять матчей подряд, сообщает "Газета.ру".

Неудачная серия российского форварда продолжилась в выездной встрече с Anaheim Ducks в рамках регулярного чемпионата НХЛ. За десять матчей Овечкин набрал четыре очка за результативные передачи, в двух играх он не смог нанести ни одного броска в створ.

Подобная ситуация произошла с Овечкиным впервые за 11 лет карьеры в НХЛ.