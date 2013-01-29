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29 января 2013, 10:11

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Посольство Бразилии в Москве открыло Книгу соболезнований

Посольство Бразилии в Москве открывает Книгу соболезнований

Посольство Бразилии в Москве открывает во вторник Книгу соболезнований в связи с трагедией в городе Санта-Мария.

Там в воскресенье вспыхнул пожар в клубе "Кисс". Погибло более 230 человек. Около ста пострадавших остаются в больницах. С понедельника в стране объявлен трехдневный траур.

В диппредставительстве сообщили, что от россиян уже поступают звонки. Люди выражают соболезнование и предлагают посильную помощь.

Напомним, по предварительным данным, причиной пожара в клубе стало использование пиротехники. В момент инцидента в помещении находилось около двух тысяч человек. Многие погибли в давке или отравились угарным газом.

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Таким образом, трагедия в бразильском клубе напомнила о похожем инциденте в Перми, где зимой 2009 года в результате пожара в клубе "Хромая лошадь" погибли 156 человек.

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