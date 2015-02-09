И.о. главы столичного управления СК стал Александр Дрыманов

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Исполняющим обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Москве назначен Александр Дрыманов. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Председатель СК России своим приказом назначил исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова", - сообщил Маркин.

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Дрыманов прошел путь от рядового следователя, старшего следователя при Председателе, и.о. руководителя управления в ГСУ СКР. — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 9 февраля 2015

[/html]Ранее Александр Дрыманов занимал должность и.о. главы управления СК РФ по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

Напомним, 5 февраля Владимир Путин уволил главу Следственного комитета по Москве Вадима Яковенко. 6 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Яковенко заместителем руководителя Федеральной миграционной службы.