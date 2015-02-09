Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

09 февраля 2015, 13:13

И.о. главы столичного управления СК стал Александр Дрыманов

назначения Владимир Маркин Следственный комитет по Москве власть Александр Дрыманов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Исполняющим обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Москве назначен Александр Дрыманов. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Председатель СК России своим приказом назначил исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова", - сообщил Маркин.

[html]


[/html]
Ранее Александр Дрыманов занимал должность и.о. главы управления СК РФ по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

Напомним, 5 февраля Владимир Путин уволил главу Следственного комитета по Москве Вадима Яковенко. 6 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Яковенко заместителем руководителя Федеральной миграционной службы.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать