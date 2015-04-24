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Наземный транспорт

24 апреля 2015, 09:57

Новый трамвайный маршрут соединит районы Нагатинский затон и Зюзино

наземный транспорт трамваи маршруты Гамид Булатов

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В июне на юге Москвы может появиться новый трамвайный маршрут № 49 "Нагатино-Балаклавский проспект". Об этом на встрече с жителями Южного округа сообщил первый заместитель главы департамента транспорта Гамид Булатов, передает Агентство "Москва".

"В июне 2015 года планируется ввод нового трамвайного маршрута № 49 "Нагатино- Балаклавский проспект", который обеспечит беспересадочное сообщение между районами ЮАО Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Нагорный и Зюзино в ЮЗАО", – сказал Булатов.

Отметим, с 3 марта от метро "Семеновская" до 16-й Парковой улицы начал ходить новый трамвай маршрута № 34к. Он проходит от конечной станции "16-я Парковая улица" по Первомайской улице, Измайловскому проспекту, Щербаковской улице до конечной станции "Метро "Семеновская".

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Трамвай работает ежедневно, кроме воскресенья, с 7.00 до 21.45 от остановки "16-я Парковая улица", с 6.28 до 21.11 от метро "Семеновская".

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Кроме того, скоростная трамвайная линия пройдет от метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте появятся 10 остановок – пять в Чертанове и пять в Бирюлеве. Трамваи будут курсировать по улицам Красного Маяка и Подольских Курсантов.

Линия пересечет Курское направление МЖД и выйдет в Бирюлево, где протянется до пересечения с Харьковской улицей, затем – вдоль Элеваторной до пересечения с улицей Бирюлевская.

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