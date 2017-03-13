Сервисный сбор за покупку онлайн-билетов в Подмосковье снизился в 2 раза

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Сервисный сбор за покупку электронных билетов на автобусы "Мострансавто" снизился в два раза, сообщает пресс-служба предприятия.
Раньше, приобретая онлайн-билеты в сервисе "ОднаКасса", пассажир платил 30 рублей в качестве сервисного сбора. Сейчас эта сумма составляет 15 рублей.
Электронные билеты доступны на более чем 50 маршрутов филиала "Мострансавто" в Шатуре, Наро-Фоминске, Можайске, Егорьевске, Дмитрове, Серпухове, Волоколамске.
Ежедневно сервис "ОднаКасса" посещают более пяти тысяч человек.
Продажа билетов открывается за две недели до поездки и прекращается за 10 минут до отправления автобуса. Стоимость билета совпадает с тарифами перевозчика.
За один раз можно купить до пяти билетов. Оплачивать билет нужно банковской картой.