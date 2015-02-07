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Наземный транспорт

07 февраля 2015, 11:34

На трех маршрутах трамваев отменяется остановка у "Бауманской"

наземный транспорт остановки трамваи станция метро Бауманская

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

На трех маршрутах трамваев – №№ 37,45 и 50 – отменяется остановка "Метро "Бауманская", сообщается на сайте Мосгортранса.

Как уточняет перевозчик, трамваи не будут останавливаться в обоих направлениях.

Станцию "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. Вновь воспользоваться платформой станции пассажиры смогут только через 11 месяцев. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. На время работ изменится схема движения в районе станции, также там появятся автобусы "М" и трамваи "Б".

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Столичные власти организуют бесплатную парковку около МГТУ имени Баумана на время закрытия станции метро "Бауманская". Как пояснил первый замглавы московского метро Юрий Дегтярев, стоянкой смогут пользоваться все желающие. В первую очередь, бесплатная парковка возле метро пригодится сотрудникам подземки, которые будут приезжать на станцию.

Кроме того, на время ремонта "Бауманской" на соседних улицах - Земляном валу, Спартаковской и Старой Басманной - появятся выделенные полосы для наземного компенсационного транспорта.

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Сюжет: Ремонт станции метро "Бауманская"

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