Российский космонавт Геннадий Падалка сделал селфи на орбите, сообщается в официальном Twitter Роскосмоса.

Снимок космонавт сделал еще 10 августа во время своего 10-го по счету выхода в открытый космос.

Геннадий Падалка и его напарник Михаил Корниенко провели ряд работ на внешней поверхности Международной космической станции: они установили мягкие поручни на служебном модуле "Звезда", почистили иллюминатор и поставили элементы крепления антенн межбортовой радиолинии.

Также в их задачу входило изменение ориентации прибора блока контроля давления на малом исследовательском модуле "Поиск".

Напомним, что в настоящее время на станции находится шесть человек - двое россиян, американец Скотт Келли и новый экипаж, прибывший 23 июля: россиянин Олег Кононенко, японец Кимии Юи и американец Челл Линдгрен.