Роман между дикообразом и морским свином завязался в Парке бабочек

Фото: Парк бабочек

Необычная любовь возникла между дикобразом Матильдой и морским свином Бонифацием в екатеринбургском Парке бабочек, сообщает пресс-служба зоопарка.

Морской свин по кличке Бонифаций в силу зова природы начал терроризировать всех своих подруг. На перевоспитание его отправили в вольер к дикобразу Матильде, которая поначалу совсем не обрадовалась гостю.

"Не было предела ее возмущению. Иглы дыбом, треск, фырканье, и это только часть всех проявленных эмоций. Потом, немного поразмыслив, Мотя самым серьезным образом решила все-таки выделить ему один угол, отгородив его одним из имеющихся бревен, и просто загнала его туда", – сообщили в парке.

Через пару дней Бонифаций стал смирным и покладистым, а Матильда укрывала его сеном, вылизывала и позволяла съесть самые лакомые кусочки.

По прошествии времени сотрудники парка заметили, что Матильда начала танцевать на задних лапах для темпераментного Бонифация.

"Так закончилась воспитательная работа, и начался странный, и в то же время, необычный роман дикобраза и морской свинки", – добавили в парке.

Однако до сих пор один угол вольера символично отделен бревнышком. И когда Матильда не в духе, Бонифаций предпочитает оставаться в своей комнате.

Напомним, в Приморском сафари-парке произошла необычная история дружбы между тигром Амуром и козлом Тимуром. Рогатый должен был стать обедом для хищника, но животные неожиданно подружились.

Сотрудники приморского парка пытались расселить тигра и козла, но Амур перенес разлуку очень тяжело и ревел от одиночества. Поэтому утром их выпустили в общий вольер.

За жизнью тигра и козла наблюдает вся страна. Специально для поклонников на территории вольера установили четыре веб-камеры. Онлайн трансляцию реалити-шоу можно посмотреть на сайте парка.