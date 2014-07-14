Британцы создали самый черный материал в мире

Фото: surreynanosystems.com

Британские исследователи создали материал, который способен поглощать 99,965% попадающего на него света. Об этом сообщает The Independent.

Материал, созданный британской компанией Surrey NanoSystems, настолько темный, что при взгляде на него человеческий глаз не в состоянии понять, что он видит, так как все контуры и формы предмета абсолютно теряются. Большей поглощательной способностью обладают лишь черные дыры.

Новый материал, получивший название Vantablack, состоит из графитовых нанотрубок, каждая из которых в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Благодаря этому свет не имеет возможности проникнуть сквозь них и рассеивается внутри структуры материи, не имея выхода на поверхность.

Как утверждают ученые, Vantablack можно эффективно использовать во многих технологиях. Так, его теплопроводность в 7,5 раз выше теплопроводности меди, а прочность в 10 раз выше, чем у стали.

Изобретатели, считают, что их детище может сослужить хорошую службу при изготовлении телескопов, астрономических камер и инфракрасных сканеров нового поколения. Однако британские ученые пока не хотят комментировать свое возможное сотрудничество с военной промышленностью.