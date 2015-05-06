Россия запустит с Байконура три космических корабля в мае-июне

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В мае-июне Россия планирует осуществить три запуска с космодрома Байконура, сообщил "Интерфаксу" источник в космической отрасли.

"В плане пока остается запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М", назначенный на 26 мая. Правда, окончательное решение по данному запуску будет принимать коллегия Роскосмоса 13 мая с учетом расследования причин аварийного запуска грузового корабля "Прогресс М-27М", – сообщил собеседник агентства.

На 29 мая запланирован пуск с Байконура ракеты-носителя "Протон-М" с американским телекоммуникационным спутником "Инмарсат-5Ф3".

А 30 июня предполагается запустить с Байконура ракеты "Протон-М" с турецким космическим аппаратом "ТуркСат-4Б".

Как сообщалось ранее, аварийный космический грузовик "Прогресс М-27М" начал уходить с орбиты. По предварительным данным на 6 мая, за сутки корабль потерял десятки метров высоты.

"Прогресс" не удалось вывести на нужную орбиту, вероятно, из-за нештатной ситуации, связанной с разделением корабля и ракеты-носителя "Союз-2.1а". В двигателе корабля произошла разгерметизация. Сейчас создана специальная комиссия по расследованию причин происшествия.

Центр управления полетами пытался установить связь с аппаратом, но получить телеметрические данные не удалось.

В результате корабль так и не состыковался с МКС и в ближайшие дни прекратит свое существование. Предполагается, что корабль сойдет с орбиты 8 мая. Часть его фрагментов может достичь поверхности планеты