Гепатит С исчезнет с лица земли через 22 года - американские ученые

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Американские ученые утверждают, что через 22 года гепатит С практически исчезнет с лица земли. Заболевание станет слишком редким и будет представлять в основном статистический интерес, сообщается в публикации Annals of Internal Medicine.

Исследователи создали специальную компьютерную модель, с помощью которой просчитали совокупность факторов, влияющих на развитие заболевания.

По мнению ученых, к 2036 году, благодаря развитию новых технологий скрининга и недопущению передачи вируса через кровь, гепатит С станет очень редким заболеванием.