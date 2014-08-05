Гепатит С исчезнет с лица земли через 22 года - американские ученые

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Американские ученые утверждают, что через 22 года гепатит С практически исчезнет с лица земли. Заболевание станет слишком редким и будет представлять в основном статистический интерес, сообщается в публикации Annals of Internal Medicine.
Исследователи создали специальную компьютерную модель, с помощью которой просчитали совокупность факторов, влияющих на развитие заболевания.
По мнению ученых, к 2036 году, благодаря развитию новых технологий скрининга и недопущению передачи вируса через кровь, гепатит С станет очень редким заболеванием.
История вопроса: гепатит СВ настоящее время гепатит С является одной из главных причин рака и цирроза печени. В мире насчитывается около 150 миллионов человек, инфицированных вирусом гепатита С.
Гепатит С считается неизлечимым заболеванием, тем не менее, люди, у которых обнаружена стойкая ремиссия спустя 6 месяцев после курса приема ретровирусных препаратов, считаются выздоровевшими.