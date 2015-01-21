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Законы

21 января 2015, 15:47

Мосгордума предлагает ввести паспорта для домашних животных

налоги законы Инна Святенко паспорта домашние животные Людмила Стебенкова

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Столичный парламент обратится в Госдуму с предложением ввести паспорта для домашних животных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии по безопасности Инну Святенко. Она также предложила вживлять животным специальные чипы.

"Мы должны понимать, сколько у нас животных в городе. А владелец должен сделать так, чтобы его питомец был не представлял опасности для жителей", - рассказала она.

В свою очередь, глава комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова считает, что владельцы кошек и собак должны платить налоги за своих питомцев.

"Город не должен платить за нашу любовь к животным. Необходимо ввести налог за их содержание, как во всей цивилизованной Европе. Также необходима обязательная регистрация домашних животных. Но все это мы можем урегулировать только на федеральном уровне", - отметила Стебенкова, добавив, что нагрузка на бюджет составляет около 800 миллионов рублей.

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А председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова предложила усилить общественный контроль за содержанием питомников, так как в городе практически отсутствует система управления этой отраслью.

Ранее депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вносили закон об ответственном отношении с животными. Он был рассмотрен в первом чтении, но в 2011 году был отложен на неопределенное время и больше к его рассмотрению не возвращались.

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