Время затягивать пояса: что принесет новый налог с продаж

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр финансов России Антон Силуанов во вторник 1 июля заявил, что правительство может ввести налог с продаж: губернаторам могут разрешить брать дополнительные 3%. Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков разобрался, как это может отразиться на жизни обычных москвичей.

Интересный момент состоит в том, что подобная практика уже существовала десять лет назад, но ничего хорошего из этого не вышло. Мой коллега по экономическому блоку Никита Кричевский в своем блоге довольно критично высказался об этой идее. Как он метко отметил, в прошлом году председатель правительство РФ Дмитрий Медведев и его первый заместитель Игорь Шувалов заявили, что до 2018 года никакие новые налоги (в частности, для физических лиц) вводить не планируется.

Справедливости ради стоит отметить, что в начале текущего года депутаты Государственной думы уже “прощупали почву” на предмет введения прогрессивной шкалы подоходного налога (НДФЛ). Правда, инициатива заглохла, но есть вероятность возвращения к ее обсуждению в конце текущего – начале следующего года.

Как меняется налоговое законодательство

Предполагаемый новый налог с продаж по ставке 3% является налогом косвенным, который берет не “в лоб”, с доходов налогоплательщика (налог на прибыль или наш НДФЛ в 13%), а в виде надбавки к цене продукции или к тарифу (аналог НДС). На выходе образуется патовая ситуация: с одного и того же товара или услуги покупатель будет платить два (!) вида косвенных налогов – НДС и налог с продаж. Данный нонсенс, правда, сегодня действует в одной стране, где два языка имеют статус государственного. Речь идет о Канаде, где в отдельных провинциях взимается как федеральный налог на продажи (5%), так и провинциальный, отдельный налог. Все цены в стране указаны без НДС, при покупке он начисляется на кассе. Говоря о России, экономист Кричевский со ссылками на наш менталитет и иронию отмечает, что это все равно что облагать одну и ту же зарплату двумя одинаковыми по смыслу налогами – НДФЛ и налогом на жизнь.

Введение данного налога, по идее, не должно затронуть сами цены, налог не будет в них “вшит”, он будет взиматься на кассе. То есть цены не вырастут, а расходы населения – да. Причем опыт данного процесса в России уже имеется – после краткого периода существования в 1991 году налог с продаж был введен в 1998 году, когда регионы получили право вводить налог по дифференцированной ставке от 0 до 5%. Несложно догадаться, какой налог был установлен российскими провинциями. При этом Конституционный суд РФ в 2004 году отменил данный налог, признал его неконституционным, ведь он фактически приводил к ситуации двойного налогообложения. Его уплачивали физлица и ИП (тогда – ПБОЮЛ), и получалось, что один и тот же товар для ООО стоил меньше, чем для ПБОЮЛ.

Фото: ИТАР-ТАСС

При этом, по словам Силуанова, введение налога с продаж может принести регионам дополнительные 200 млрд рублей. Если исходить из опыта прошлых лет, то, скорее всего, данный налог сконцентрируется в крупных, развитых регионах, где в избытке хватает розничных сетей, – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. По оценкам ФНС, в 2013 году в федеральный бюджет от Москвы поступило 562,8 млрд рублей НДС. Если аналогичную налоговую базу обложить налогом в 3%, то при условии успешного администрирования власти могут ожидать дополнительных поступлений от столицы в 90 млрд рублей.

Платить налоги – это обязанность каждого. Конечно же, вряд ли найдется кто-то, кто делает это с радостью и улыбкой на лице, чаще всего наоборот, хмурясь и считая “потерянные деньги”. И эти 3%, которые с нас могут попросить на кассе, вряд ли добавят нам хорошего настроения. Но вывод, который напрашивается после этих новостей, тоже неутешителен. У России довольно серьезные проблемы с пополнением бюджета, если правительство ищет пути дополнительного налогообложения. В проектах бюджета на 2015 и 2016 годы уже заложено сокращение утвержденных расходов, но придется принять решение и о дополнительном снижении государственных трат на 2% в 2016–2017 годах. И судя по всему, даже этого не хватит.

Я искренне хочу верить, что обещания Медведева и Шувалова будут выполнены, и в ближайшие четыре года меня не обложат новыми налогами. Но, к сожалению, я реалист, поэтому не удивлюсь, если это случится. Так что, может, уже стоит подумать о новых дырках на моем ремне? И новом отделении в кошелке – для дополнительных налогов…

Константин Цыганков