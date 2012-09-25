В Москве прошла церемония вручения премии "Хрустальная Турандот"

В театре Вахтангова вручили премию "Хрустальная Турандот". Главный приз театральной премии "за лучшую постановку сезона" в этом году остался на вахтанговской сцене. Он был вручен за спектакль "Пристань", поставленный к юбилею театра
В Московском академическом театре имени Вахтангова прошла XXI церемония вручения ежегодной театральной премии "Хрустальная Турандот".
Церемония началась с минуты молчания в память об ушедших в этом году актере Игоре Кваше и режиссере Петре Фоменко.
Награду за лучшую режиссуру посмертно получил Фоменко за постановку "Театральный роман" в соавторстве с актерами своей "мастерской". Приз получала труппа "Мастерской Петра Фоменко".
Лучшим спектаклем сезона признали "Пристань", которая шла в театре имени Вахтангова. "Хрустальную Турандот" получил худрук театра Римас Туминас вместе с актерами, занятыми в постановке.
Почетную награду в номинации "За честь и достоинство" получили Валентин Гафт и 96-летняя артистка Вахтанговского театра Галина Коновалова.
Статуэтка за "лучшую мужскую роль" досталась Кириллу Пирогову - за роль Максудова в "Театральном романе" "Мастерской Петра Фоменко".
"Хрустальную Турандот" за "лучшую женскую роль" присудили Юлии Рутберг, которая сыграла Медею в одноименном спектакле театра имени Вахтангова.
Приз за "лучший дебют года" получила молодая актриса Ольга Лерман за роль Анны Карениной в одноименной постановке театра имени Вахтангова.
"Хрустальная Турандот"Премия была учреждена в 1991 году. Это первая творческая награда, учрежденная в России после распада СССР. Статуэтку присуждают наиболее отличившимся мастерам столичной театральной сцены. Организатором премии на протяжении уже более 20 лет является продюсер и режиссер Борис Беленький.