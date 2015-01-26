День реки предложили ежегодно отмечать в Москве

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В Москве может появятся ежегодный праздник – День реки, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Учредить новую праздничную дату, посвященную Москва-реке, предложил руководитель бюро "Проект Меганом" Юрий Григорян.

"Это праздник, посвященный реке. Его нужно проводить летом, чтобы можно было сплавляться по воде. В этот день могут проходить встречи, мастер-классы, выставки, люди смогут обмениваться мнениями. Было бы символично в День реки открывать какой-то порт или пристань, к примеру", – пояснил Григорян.

День реки – популярный праздник в других городах России. Так, его отмечают в Якутии, Пензенской и Томской областях. В этот день обычно проходят акции по очистке береговых зон, фотовыставки и лекции по экологии.

Международный день рек празднуется 14 марта. Ранее он назывался Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. празднуется 14 марта. Ранее он назывался Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В 1998 году в этот день прошло свыше 50 мероприятий в более чем 20 странах мира. В первый год порядка 10 тысяч неравнодушных людей приняли участие в демонстрациях, кампаниях по отправке писем протеста, очистке рек. В следующем году участников стало уже более 100 тысяч. Активистам движения против плотин уже удалось добиться реальных результатов: в США демонтировали две 60-метровые плотины, а в Швеции принят закон, который запрещает строить плотины более 15 метров в высоту.





Ранее M24.ru сообщало, что архитектурное бюро "Проект Меганом" выступило с предложением ввести на Москве-реке лодочные переправы для велосипедистов и пешеходов вместо мостов, как в Венеции.

Как расширят и облагородят набережные Москвы-реки

Напомним, бюро "Проект Меганом" победило в конкурсе на разработку архитектурной концепции развития набережных Москвы-реки. Его итоги в ходе работы IV Московского урбанистического форума подвел заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

Согласно концепции, в городе возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, около 60 километров набережных Москвы-реки могут обустроить в течение трех-пяти лет. При этом всего в рамках реорганизации территории у Москвы-реки обустроят порядка 120 километров набережных.