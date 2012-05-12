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Новости культурного мира

12 мая 2012, 11:48

Музей Анны Ахматовой разместится в квартире

музеи Поэты

В Москве появится музей Анны Ахматовой. Префектура Центрального округа столицы поддержала идею организации музея великой поэтессы. Его планируется разместить в квартире 13, расположенной в доме 17 по улице Большая Ордынка. В этой квартире Ахматова проживала в 1930-1960-е годы у своих друзей, семьи Ардовых.

Сейчас на доме висит мемориальная табличка, а во дворе дома установлена скульптурная композиция в честь поэтессы.

"Идею создания музея в четырехкомнатной квартире, принадлежавшей писателю Виктору Ардову, предложили народный артист СССР Алексей Баталов и его брат протоиерей Михаил Ардов. Инициаторы готовы безвозмездно передать для экспозиции исторические экспонаты, библиотеку, личный архив и фотоархив с неизвестными изображениями Ахматовой. Для реализации инициативы по созданию музея как государственного учреждения Баталов и Ардов согласились включить экспонаты в состав Музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении префектуры.

"Единственное условие - департаменту жилищной политики и жилищного фонда Москвы нужно перевести помещение квартиры общей площадью 74,8 квадратных метра в нежилой фонд, оформить право собственности города и передать нежилое помещение в оперативное управление ГБУК "Музейное объединение "Музеи Москвы". Кроме того, в помещение, расположенное на втором этаже, должен быть оборудован отдельный вход", - отмечается в сообщении.

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