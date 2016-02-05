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В Москве появится Музей основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова, сообщила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Музей планируется открыть в 2018 году, сообщает "Интерфакс".

"Что касается дома, где родился Павел Третьяков в Голутвинском переулке – мы активно работаем над оформлением земельных отношений и готовим проект реконструкции здания", – отметила Трегулова.

По ее словам, музей станет центром, который объединит русских коллекционеров.

Ранее гендиректор Третьяковской галереи сообщила, что на выставку Ивана Айвазовского в Третьяковскую галерею может выстроиться самая длинная очередь в 2016 году. Откроется выставка в здании на Крымском валу к 200-летию со дня рождения художника 29 июля и продлится до 20 ноября.

Из примерно шести тысяч работ художника на выставке представят около 100 живописных произведений и 50 графических листов.