В "Доме Гоголя" пройдет выставка "Авторжжет"

Фото: kultura.mos.ru

В пятницу, 5 сентября, в музее "Дом Гоголя" на Никитском бульваре откроется арт-пространство "Новое крыло". Это площадка для литераторов, актеров и стрит-художников.

В "Новом крыле" уже готовы представить первый проект – интерактивную выставку "Авторжжет".

"Художники Алексей Трегубов и Анна Румянцева превратят пять помещений каретного сарая в сюрреалистичную квартиру, полную цитат Гоголя, таинственных шумов, голосов и ощущения, что сам писатель-мистик вышел отсюда буквально минуту назад", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Тригубов и Румянцева уже работали вместе. Их общие проекты – выставка "Игра в цирк" в московском музее современного искусства и оформление фойе театра имени Маяковского.

Оценить выставку "Авторжжет" можно 5 сентября с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

Добавим, что "Дом Гоголя" - первый и единственный в России музей писателя. В этой усадьбе Николай Васильевич провел последние годы своей жизни.

Экспозиция мемориального музея представлена с помощью сенсорных панелей, видеоинсталляций и аудиогида на нескольких языках.