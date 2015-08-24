В Госдуме предлагают запретить езду на мотоцикле зимой

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В Госдуме предлагают запретить езду на мотоциклах зимой. К обсуждению этого вопроса парламентарии приступят в осенней сессии, рассказал m24.ru первый заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Брячак. Он отметил, что сегодня езда на мотоцикле в зимний период никак не регламентируется. По словам члена комитета Алескандра Старовойтова, конкретные сроки для ограничений должны устанавливать регионы в зависимости от климатических условий.

"Пока нет нормативных актов, которые бы регламентировали езду на мотоцикле в зимний период. При этом мотоцикл – средство передвижения повышенной опасности, поэтому необходимо продумать, какие ограничения можно будет ввести вплоть до полного запрета", - рассказал Брячак.

Старовойтов заявил, что мотоциклисты являются самыми незащищенными водителями транспортных средств, и наледь на дорогах для них особенно опасна. При этом конкретные сроки, когда езда на мотоциклах может быть запрещена, должны устанавливать регионы в зависимости от климатических условий. По словам Старовойтова, профильный комитет Госдумы обсудит возможные ограничения с экспертами и представителями мотосообщества, чтобы выработать наиболее правильное решение.

"Московский патруль": Участились случаи аварий с участием байкеров

"Регион региону рознь. Есть области, где снег практически не выпадает, поэтому к решению вопроса нужно подходить с учетом специфики субъектов федерации. Если будет выходить федеральный закон, он должен оставлять некоторые свободы за региональными парламентами", - сказал депутат.

Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сказал m24.ru, что не считает целесообразным комментировать инициативы законодателей. "Мы работаем в рамках действующего законодательства и исполняем те решения, которые были приняты органами власти", - отметил он.



Председатель московского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что нельзя написать универсальный документ, который бы работал и не ущемлял интересы мотоциклистов.

"Опытный водитель сам решит, когда ему пересесть на машину или общественный транспорт. Для мотоциклов тоже продается шипованная резина, на ней вполне безопасно ездить зимой. А в Кранодарском крае, например, можно спокойно ездить и без них. При этом неопытный мотоциклист может упасть даже на сухом асфальте", - пояснил эксперт.

Статистика ГИБДД по Москве за 7 месяцев 2015 года показывает, что примерно каждое одиннадцатое ДТП в столице происходить при участии мотоциклистов. С начала года в таких авариях погибли 54 человека и еще 691 гражданин получил травмы разной степени тяжести. При этом в 27% случаев виновными оказывались сами мотоциклисты. При этом в шесть раз, по сравнению с прошлым годом, выросло число ДТП с участием мопедов и скутеров.





Президент мотоклуба "Русские дороги" Роман Шаповалов завершил два зимних сезона. Он считает, что от мастерства вождения зависит не все – во многих моментах важную роль играют технические характеристики. Есть мотоциклы, на которых не стоит выезжать зимой.

"При определенных скоростях можно чувствовать себя вполне спокойно. В городе это 40-60 км/ч, на магистрали по прямой можно разогнаться и до 80 км/ч. Но все мотоциклы ведут себя по-разному", - сказал Шаповалов.

Например, эндуро или кроссовые изначально приспособлены для езды в агрессивных условиях, а спортивные байки вообще не предназначены для дорог. "По-хорошему, они должны использоваться на гоночном треке. В городе же при закладке мотоцикла в поворот велика вероятность его уронить", - отмечает байкер.

Также, по словам Шаповалова, важными критериями безопасности зимой являются масса мотоцикла и объем двигателя. "Тяжелые дорожные мотоциклы сложнее остановить. Шипы помогают, конечно, но не сильно – тормозной путь все равно увеличивается. И чем больше масса, тем сильнее мотоцикл занесет. А мотоциклы с большой кубатурой двигателя несут скорее косвенную опасность. Потому что самоуверенный пилот может разогнаться сильнее, чем следует. А на такой скорости на льду любая ошибка приведет к падению", - заключил собеседник m24.ru.

Напомним, власти Москвы рассматривают вопрос о том, чтобы начать штрафовать байкеров, которые ездят без глушителя, также была инициатива не пускать особо громких мотоциклистов на улицы ночного города. Кроме того, предлагалось увеличить для водителей мотоциклов штраф за нарушение правил обгона. В свою очередь, представители мото-сообщества обращались к властям с просьбами пускать их на "выделенки", разрешить ездить между рядами машин в пробке и сделать дорожную разметку менее скользкой.