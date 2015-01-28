Мошенница похитила деньги у 87-летней пенсионерки представившись соцработником

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Сотрудниками полиции задержана подозреваемая в совершении серии мошеннических действий в отношении пожилых людей, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

С заявлением о краже обратилась 87-летней пенсионерка, проживающая в одном из домов по Норильской улице.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру позвонила женщина, и представившись социальным работником, сообщила, что занимается переписью денежных средств. Женщина попросила предоставить деньги, чтобы записать их сумму.

Доверчивая пенсионерка достала из шкафа 500 тысяч рублей и передала аферистке. Однако когда заявительница отвлеклась на телефонный звонок, злоумышленница тайно похитила денежные средства и покинула квартиру.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя уроженка Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Кража". В отношении задержанной избрана мера пресечения - заключение под стражу.