Гендиректор московской фирмы подозревается в хищении 11,5 млн рублей

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Гендиректор московской строительной фирмы подозревается в мошенничестве при возведении жилого дома и причинении ущерба гражданам в размере более 11, 5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, глава организации, расположенной на Бескудниковском бульваре в Северном округе, составлял фальшивые договоры на участие в долевом строительстве. Согласно документу граждане перечисляли крупные суммы денег на счет компании. После выполнения своих обязанностей по договору подозреваемый похитил деньги вместе с соучастниками преступления.

Задержанным оказался 73-летний москвич, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В качестве меры пресечения злоумышленнику пришлось подписать подписку о невыезде.

Сотрудники полиции просят всех потерпевших от действий подозреваемого обращаться по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в экстренную службу "102".