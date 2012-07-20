Бывших чиновников будут судить в Москве за превышение полномочий

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Заместитель генрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя Территориального управления Министерства имущества России по Москве Татьяны Найденовой и ее бывшего заместителя Владимира Полютова. Они обвиняются в совершении превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Как полагает следствие, 4 августа 2004 года Татьяна Найденова, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, подписала распоряжение "Об условиях приватизации ФГУП "ВО "Станкоимпорт". Она утвердила состав имущества этого предприятия, подлежащего приватизации, при этом незаконно включив в него ценные бумаги 19 зарубежных компаний, созданных за рубежом за счёт государственных средств. Этим же распоряжением председателем совета директоров ВО "Станкоимпорт" был назначен Владимир Полютов.

В тот же день Полютов, также выходя за пределы своих полномочий, подписал от имени управления Минимущества по Москве акт передачи подлежащего приватизации имущества компании. Вышеуказанные доли зарубежных компаний были оценены в документе в 897,7 тысячи рублей. При этом реальная рыночная стоимость ценных бумаг составляла более 2 миллиардов 579 миллионов 877 тысяч рублей.

После этого в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица - ОАО "ВО "Станкоимпорт" путём реорганизации в форме преобразования. Таким образом, в результате действий Найденовой и Полютова из собственности РФ неправомерно выбыло больше 2,5 миллиарда рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.