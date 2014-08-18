МВД проверит столичные кладбища после хищения средств на Ваганьковском

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Новое руководство ГУП "Ритуал" самостоятельно обратилось в полицию и заявило о хищении денежных средств, потраченных на реконструкцию Ваганьковского кладбища в 2007 году, уточнили M24.ru в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Там отметили, что проверки могут пройти и на других столичных кладбищах.

"Когда руководство сменилось, новое стало проверять финансовые документы, в которых и выявили несоответствие", - сказали в ведомстве.

Напомним, 18 августа на официальном сайте главного управления МВД России появилось сообщение о том, что при реконструкции Ваганьковского кладбища похищены более 14 млн рублей.

В 2007 году ГУП "Ритуал" заключило с крупной московской строительной компанией контракты на сумму свыше 259 млн рублей. Однако к нужному сроку подрядчик не выполнил своих обязательств. Реконструкция прошла лишь частично, при этом использовались более дешевые материалы и нарушался технический регламент.

Несмотря на это, компания "Ритуал" подписала акт приемки выполненных работ. В результате на счета фирмы-исполнителя необоснованно перечислили более 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Как отметили в управлении экономической безопасности, проверки могут начаться и на других кладбищах столицы. "Сейчас проводятся следственные действия по поводу расходования средств по данному госконтракту. В рамках него выделялись деньги на реконструкцию разных кладбищ, поэтому, возможно, проверки проведут и на других объектах", - отметили в ведомстве.

И.о. генерального директора ГУП "Ритуал" с марта 2013 года является Игорь Медведков. С 2008 года он работал в департаменте потребительского рынка и услуг города Москвы и занимался вопросами похоронной отрасли. С ноября 2012 года по март 2013 года занимал должность начальника отдела погребения и похоронного дела департамента.

До него руководителем ГУП "Ритуал" был Александр Егоров. Он пришел на предприятие как раз в 2007 году, но на должность заместителя генерального директора ГУП, генеральным директором он стал в 2009 году, а в марте 2013 года освободил должность по собственной инициативе. С 1 марта 2007 года генеральным директором ГУП "Ритуал" был Алексей Сулоев, в 2009 году он начал курировать похоронную отрасль в департаменте потребительского рынка и услуг, а сейчас занимает должность вице-президента Союза похоронных организаций.

Руководитель пресс-службы ГУП "Ритуал" Лиля Бубок отметила, что ГУП "Ритуал" и департамент торговли и услуг регулярно проводит мероприятия по выявлению нарушений."Мы всегда держим такие ситуации на строгом контроле, потому что предприятие нацелено на то, чтобы повышать уровень услуг для населения", - отметила она.

Наталья Савельева