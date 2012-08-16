В России появится единый реестр дипломов и аттестатов

ИТАР-ТАСС

В России создадут федеральный реестр документов государственного образца об образовании, ученых степенях и званиях. Основная цель такого списка – борьба с фальшивыми дипломами, пишет сегодня "Российская газета".

Планируется, что отправной точкой реестра станут документы, выданные в 1960 году. На то чтобы внести данные прошлых лет в систему, дается десять лет. "Свежие" документы будут заносить в базу в течение 60 дней с момента выдачи.

Планируется, что реестр будет совместим с другими государственными ресурсами, включая Единый портал госуслуг. Данные о документах в систему будут вноситься школами, вузами и научными организациями. Специалистам, занимающимся формированием реестра, придется соблюдать меры безопасности в соответствии с положениями о персональных данных.

До последнего времени общей статистики по поддельным дипломам не было. Сейчас цена на "липу" колеблется в широких пределах. Так, школьный аттестат стоит 10 - 12 тысяч рублей, диплом на обычной бумаге обойдется в 9 - 12 тысяч рублей, диплом на госбланке - 16 - 60 тысяч.

Самый дорогой - полностью "проведенный" диплом. Это когда и личное дело в вузе заводится, и зачетка, и даже пишутся курсовые работы. Такой документ стоит 180 - 200 тысяч рублей.

Добавим также, что, по данным "Известий", МВД возбудило уголовное дело в отношении сайтов, занимающихся торговлей документами об образовании. Ранее соотвествующий запрос в министерство направил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий в своем документе привел список веб-страниц, открыто предлагающих услуги по продаже дипломов, аттестатов и сертификатов специалистов.

Однако эксперты уверены, что одним уголовным делом не обойтись - потребуются межведомственные усилия. В интернете продавца подделок нельзя взять с поличным, так как услугу можно оплатить через систему электронных платежей, и диплом придет по почте.