Прокуратура не хочет утяжелять статью Полонскому

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Прокуратура не согласилась с решением суда, вернувшего ей уголовное дело бизнесмена Сергея Полонского для ужесточения обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пресненского суда.

8 августа Пресненский суд постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения. Судья Татьяна Васюченко посчитала, что действия обвиняемых нужно квалифицировать как совершенные преступной группировкой, что является отягчающим обстоятельством.

Адвокаты предпринимателя также обжаловали возврат дела из суда в прокуратуру.

Бизнесмену грозит до 10 лет заключения по статье "Мошенничество", а его подельникам – руководителю финансового департамента "Миракс групп" Александру Поперно и гендиректору ООО "Аванта" Алексею Пронякину – ответственность по статье "Пособничество в мошенничестве". Сейчас Полонский находится под арестом, а другие фигуранты – под подпиской о невыезде.

По данным следствия, Полонский похитил более 2,5 миллиарда рублей у участников долевого строительства жилищного комплекса "Кутузовская миля" и 256 миллионов рублей у дольщиков "Рублевской Ривьеры". Два уголовных дела были объединены в одно производство.

В августе стало известно, что 80 потерпевших по делу получат квартиры. Еще 20 человек подпишут документы в ближайшее время.