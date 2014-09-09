Задержана подозреваемая в краже квадроциклов из проката

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Полиция задержала женщину, подозреваемую в краже электроскутеров и квадроциклов из проката на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.
О пропажах владельцы мотоциклов сообщили в муниципальное управление МВД "Одинцовское". Во время проверки полицейские установили, что женщина брала в аренду транспорт, предоставляя поддельный паспорт, и пыталась его продать.
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В краже подозревается 28-летняя девушка из Татарстана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают искать ее сообщников.
Отметим, что в конце мая 2014 года в Москве в Подмосковье задержали двух мужчин, занимавшихся угоном мотоциклов и квадроциклов. Они дали признательные показания. В их гараже полицейские нашли 5 угнанных квадроциклов на сумму более 7 миллионов рублей.
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