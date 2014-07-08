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Происшествия

08 июля 2014, 16:44

Хуснуллин: "Реальных покупателей моей должности не было"

мошенничество криминал следствие суды аферисты продажа должностей Марат Хуснуллин строительство и реконструкция

Реальных покупателей должности замглавы мэра не было - Хуснуллин

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин прокомментировал историю с аферой по продаже должности в городском правительстве, которую он занимает, сообщает во вторник, 8 июля, телеканал "Москва 24".

"Реальных покупателей моей должности не было. Были мошенники, которые ходили на рынке и предлагали возможность продажи. Информация дошла до полицейских, они провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых мошенники были задержаны", - заявил чиновник.

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Напомним, накануне полиция задержала подозреваемых, которые предлагали купить пост заместителя мэра за 3 миллиона евро. Аферисты - безработные мужчина и женщина - были задержаны с поличным при получении первой части суммы в размере 500 тысяч евро.

В действительности же мужчина и женщина не имеют никакого отношения к органам власти. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

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