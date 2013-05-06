Митинг оппозиции на Болотной площади завершился на 20 минут раньше

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным на 20.00 на Болотной площади, где 6 мая проходил митинг оппозиции, находилось порядка 8 тысяч человек, после чего начался отток участников. Митинг официально завершился на 20 минут раньше запланированного времени.

Организаторы согласовывали акцию на 30 тысяч участников, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Как сообщал M24.ru, митинг на Болотной площади начался около 19.00 с минуты молчания. Участники акции держали плакаты с требованиями освободить политзаключенных и фигурантов "болотного дела". Проход на мероприятие осуществлялся через 30 рамок металлодетекторов.

Правопорядок и безопасность граждан в центре города обеспечивают около 5 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников. Кроме того, над площадью для обеспечения безопасности дежурит вертолет.