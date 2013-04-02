Пять нелегальных пошивочных цехов выявлены на заводе в ЮВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники управлений Федеральной миграционной службы (УФМС) по Москве и Московской области при содействии сотрудников полиции и ОМОНа проверили рейды на территории Литейно-Механического завода в столице.

"Рейд начался рано утром, сотрудники полиции и ОМОНа блокировали охрану предприятия, - рассказала M24.ru пресс-секретарь ФМС России Залина Корнилова. - В ходе проверки на территории завода, расположенного на Люблинской улице, 72, было обнаружено пять нелегальных пошивочных цехов, в которых работали более 200 граждан Вьетнама".

По словам собеседницы, мигранты проживали в этих же помещениях, где шили одежду, в том числе подделку под известные бренды. "Задержанные граждане Вьетнама проживали в стесненных антисанитарных условиях, - отметила официальный представитель ФМС России. - Пока мы не можем сказать, что все они находятся и работают в нашей стране незаконно. В данный момент их личности и статус устанавливаются с помощью переводчика и базы данных ФМС".

Залина Корнилова подчеркнула, что если пребывание некоторых задержанных будет признано незаконным на территории нашей страны, не исключено, что по решению суда они будут выдворены на Родину. Она также отметила, что сейчас сотрудники ведомства пытаются установить организаторов подпольных пошивочных цехов. "Администрация завода обещала предоставить сотрудникам ФМС все документы на некую организацию, которая арендовала эти помещения", - сказала Корнилова. По ее словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").