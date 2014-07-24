На Арбатско-Покровской линии метро пассажиров залило грязевой водой

Фото: ИТАР-ТАСС

Читательница M24.ru Арина сообщила в редакцию, что во время поездки по Арбатско-Покровской линии вагон залило грязевой водой.

"Утром, по пути на работу, в метро меня окатило грязной водой! Это произошло на перегоне "Парк Победы" - "Киевская" около 9.30. В вагонах жарко, форточки открыты, и через них людей обдает фонтаном грязи", - пишет Арина.

Она добавила, что на "Киевской" отправилась к дежурной по станции, где уже сидел гражданин "разрисованный идентичными пятнами". Арина прислала фотографию, на которой видны последствия инцидента.



Фото: читательница M24.ru



Арбатско-Покровская линия метро не в первый раз оказывается в центре внимания за последнее время в связи на происходящими на ней инцидентами. Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

В туннеле больше суток велись работы по извлечению вагонов поезда с путей и по укладке рельсов на участке, где произошла авария.