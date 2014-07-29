Пассажирам метро предложат высказать замечания по работе подземки

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Московские власти поручили руководству метрополитена разработать механизм обратной связи с пассажирами. Об этом в ходе заседания правительства сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. В частности, пассажирам будут раздавать анкеты, в которых можно оставить предложения и замечания по работе подземки.

По его словам, такую же анкету будут заполнять и сотрудники метро.

Кроме того, будет установлен особый контроль за допуском к работе подрядных организаций и контроль за сотрудниками.

Максим Ликсутов отметил, что руководители участков метро должны самостоятельно проводить осмотр участков.