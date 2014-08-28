Возле ТПУ должны появиться офисы, гостиницы и жилье - застройщик

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Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) помогут развитию столичных микрорайонов. Возле ТПУ должны появиться офисы, гостиницы, жилые дома, рассказал в четверг, 28 августа, на бизнес-бранче из серии "Развитие Москвы: взгляд с высоты" гендиректор государственной компании-застройщика "Пионер" Андрей Грудин.

"Это транспортно-ориентированный девелопмент - понятие мы почерпнули у японских коллег. Возле ТПУ должны быть и офисы, чтобы людям не нужно было ездить в центр города, и ритейл, и гостиницы, и жилье", - пояснил Грудин.

По словам гендиректора компании-застройщика, речь идет не только о новом строительстве: может произойти реконструкция существующего жилья. Это позволит повысить ценность микрорайонов. Грудин подчеркнул: основная идея ТПУ в том, чтобы создать в столице новые субцентры - то есть, развитые районы, находящиеся в отдаленных от центра округах, - а также сбалансированные потоки транспорта.

"Качество недвижимости будет зависеть от того, как ее интегрируют в транспортную составляющую. Мы предложили за свой счет построить необходимые элементы. Объем финансирования пока точно не определен", - добавил Грудин.

ГК "Пионер" занимается проектом ТПУ "Ботанический сад". В 2015 году там для пассажиров должна будет открыться станция Московской кольцевой железной дороги. Вместе с пересадочным узлом на площади 25,3 га появится жилой комплекс, апарт-отель, торговые и офисные центры. Объем инвестиций составит 35 млрд рублей, из них 23 млрд рублей пойдут на строительство жилья.

Развитие ТПУ до 2020 года

Напомним, к 2020 году в столице появится более 300 ТПУ.

Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.

Как ранее сообщал M24.ru, на Малом кольце Московской железной дороги появится ТПУ в виде "вертикального города". Это будет транспортно-пересадочный узел "Окружная" в северном округе, рядом с Дмитровским шоссе. Станции метро, железной дороги и МКЖД, а также автобусные остановки расположатся на трех уровнях, между которыми пассажиры будут перемещаться на лифтах и эскалаторах. Такие объекты есть в Гонконге и Сингапуре.