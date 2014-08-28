Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

28 августа 2014, 11:51

Возле ТПУ должны появиться офисы, гостиницы и жилье - застройщик

метро строительство наземный транспорт офисы проекты квартира тпу застройщики офис ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) помогут развитию столичных микрорайонов. Возле ТПУ должны появиться офисы, гостиницы, жилые дома, рассказал в четверг, 28 августа, на бизнес-бранче из серии "Развитие Москвы: взгляд с высоты" гендиректор государственной компании-застройщика "Пионер" Андрей Грудин.

"Это транспортно-ориентированный девелопмент - понятие мы почерпнули у японских коллег. Возле ТПУ должны быть и офисы, чтобы людям не нужно было ездить в центр города, и ритейл, и гостиницы, и жилье", - пояснил Грудин.

Ссылки по теме

По словам гендиректора компании-застройщика, речь идет не только о новом строительстве: может произойти реконструкция существующего жилья. Это позволит повысить ценность микрорайонов. Грудин подчеркнул: основная идея ТПУ в том, чтобы создать в столице новые субцентры - то есть, развитые районы, находящиеся в отдаленных от центра округах, - а также сбалансированные потоки транспорта.

"Качество недвижимости будет зависеть от того, как ее интегрируют в транспортную составляющую. Мы предложили за свой счет построить необходимые элементы. Объем финансирования пока точно не определен", - добавил Грудин.

ГК "Пионер" занимается проектом ТПУ "Ботанический сад". В 2015 году там для пассажиров должна будет открыться станция Московской кольцевой железной дороги. Вместе с пересадочным узлом на площади 25,3 га появится жилой комплекс, апарт-отель, торговые и офисные центры. Объем инвестиций составит 35 млрд рублей, из них 23 млрд рублей пойдут на строительство жилья.

Развитие ТПУ до 2020 года

Напомним, к 2020 году в столице появится более 300 ТПУ.

Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.

Как ранее сообщал M24.ru, на Малом кольце Московской железной дороги появится ТПУ в виде "вертикального города". Это будет транспортно-пересадочный узел "Окружная" в северном округе, рядом с Дмитровским шоссе. Станции метро, железной дороги и МКЖД, а также автобусные остановки расположатся на трех уровнях, между которыми пассажиры будут перемещаться на лифтах и эскалаторах. Такие объекты есть в Гонконге и Сингапуре.

Сюжет: Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать