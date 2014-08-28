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Город

28 августа 2014, 11:16

До 2020 года в столице появится более 300 ТПУ - Тимофеев

метро наземный транспорт транспортно-пересадочные узлы проекты тпу Константин Тимофеев строительство и реконструкция ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

К 2020 году в Москве появится более 300 транспортно-пересадочных узлов. Границы 255 из них уже определены, сообщил в четверг, 28 августа, на бизнес-бранче из серии "Развитие Москвы: взгляд с высоты" председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"У нас есть 350 площадок, на которых будут располагаться ТПУ. До 2020 года должны их реализовать. У 154 транспортно-пересадочных узлов границы одобрены, 18 прошли публичные голосования и направлены на слушания", - отметил Тимофеев.

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По словам председателя Москомстройинвеста, рядом с ТПУ можно будет возводить гостиницы и жилые объекты. Пилотные проекты таких строений уже существуют. Как отметил заместитель начальника дирекции строящегося метрополитена ГУП "Московский метрополитен" Владимир Моисеев, мировой опыт транспортных систем показывает, что проекты, реализованные в транспортных узлах, а также в пространствах между жилыми домами и подземкой, становятся стабильными источниками прибыли.

"Мы перевозим 50-55 процентов всех пассажиров в городе. Это 8,5 миллиона людей в сутки. До 2020 года в 1,5 раза увеличится протяженность веток, появится порядка 70 новых станций. В 1,5 раза вырастет эксплуатационный расход, так что задача города - сохранить экономический баланс предприятия", - добавил Моисеев.

В следующем году, по словам Тимофеева, будет спроектировано ТПУ "Ботанический сад", его строительство планируется начать через 2-3 года. Оно появится возле одноименного метро.

Развитие ТПУ до 2020 года

Напомним, ранее сообщалось, что в столице построят 273 ТПУ.

Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.

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Сюжет: Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

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