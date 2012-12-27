Новая схема московского метро появится в феврале 2013 года

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Новая схема московского метро будет готова в феврале 2013 года. В настоящее время завершился прием работ дизайнеров на конкурс по разработке новой схемы.

В ближайшее время жюри определит финалистов конкурса, после чего, 11 января, начнется интернет-голосование, которое определит победителя. Об этом сообщил М24.ru представитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Схема, которая наберет большее количество голосов, будет в течение месяца размещена во всех вагонах метро, а после доработки схемы до интермодальной – и во всех вестибюлях станций метрополитена.

Конкурс на разработку новых схем метро был объявлен 1 ноября 2012 года, его проведение было поручено фонду "Городские проекты". Проанализировав общественное мнение и советы профессиональных дизайнеров, общественная организация составила творческое техническое задание для конкурсантов. Всего на конкурс поступило 35 работ, в том числе предложения из Франции и Нидерландов.



Напомним, в сентябре в московском метро появилась новая схема, которая включала как имеющиеся, так и строящиеся станции. Однако большинство горожан заявили о том, что путаются в многочисленных обозначениях.