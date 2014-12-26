Количество наземного транспорта увеличат на треть из-за погоды

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Из-за сложных погодных условий "Мосгортранс" увеличит количество единиц подвижного состава на 3 тысячи машин, или 30 процентов, сообщили M24.ru в пресс-службе компании.

Кроме того, метрополитен сократит интервалы движения поездов, чтобы перевезти как можно больше пассажиров. Как отметили в "Мосгортрансе", весь транспортный комплекс города работает в усиленном режиме для стабилизации дорожной ситуации.

При этом департамент транспорта просит москвичей отказаться от поездок на автомобилях в пользу наземного транспорта и метро, а до аэропортов добираться на "Аэроэкспрессах", чтобы коммунальщики могли оперативно ликвидировать последствия снегопада.

Напомним, за 25 декабря в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится только к вечеру пятницы, 26 декабря.

Коммунальные службы были переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.

На улицах столицы работают около 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе три тысячи самосвалов. в городе задействованы все стационарные и мобильные снегосплавные пункты, общая мощность которых, более 550 тысяч кубометров снега в сутки.