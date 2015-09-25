Движение ограничат в субботу из-за закрытия участка Замоскворецкой линии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Из-за временного закрытия участка Замоскворецкой линии метро 26 сентября изменится схема уличного движения. Так, на проспекте Андропова будет работать выделенная полоса, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Кроме того, автомобилистов ожидают следующие изменения организации движения в ЮАО:

несмотря на выходной день, будет работать выделенная полоса на Сайкинском путепроводе;

закрывается выезд на Нагатинский метромост с Нагатинской набережной при следовании в центр;

полностью закрывается движение для всех видов транспорта, кроме общественного, на участке улицы Маршала Шестопалова от проспекта Андропова до Каширского шоссе и транзитное движение по 2-му Автозаводскому проезду (въезд и выезд на Автозаводскую улицу);

закрывается выезд с Судостроительной улицы на проспект Андропова с организацией выезда через улицу Новинки;

до одной полосы движения ограничивается движение по улице Москворечье (от Пролетарского проспекта до улицы Маршала Шестопалова) и 1-му Котляковскому переулку.

При этом все маршруты наземного городского транспорта будут работать без изменений. Жители Южного округа для поездок в центр города могут воспользоваться полуэкспрессными маршрутами № 901 (Загорье ‒ Таганская площадь) и № 907 (Каширское шоссе 148 ‒ метро "Добрынинская").

Южный участок зеленой ветки временно закрывается в связи с проведением работ по вводу в эксплуатацию новой станции "Технопарк". Движение поездов будет закрыто от станции "Автозаводская" до станции "Каширская". Также для пассажиров будет закрыта станция "Коломенская". В обычном режиме Замоскворецкая линия заработает в воскресенье, 27 сентября в 05.30 утра.

Закрытие движения на участке от "Автозаводской" до "Каширской" уже проходило 8 и 22 августа, а также 12 сентября. Пассажирам рекомендуется использовать Люблинскую и Каховскую линии.

Для перевозки пассажиров между станциями "Автозаводская" и "Каширская" запустят маршрут автобуса "М", проезд на нем бесплатный. Автобусы будут останавливаться у всех закрытых станций. В зоне остановок полностью запретят стоянку и парковку и организуют работу эвакуаторов.