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23 января 2015, 14:47

Новые поезда в метро будут работать в полуавтоматическом режиме с 2017 года

метро новые поезда подвижной состав машинисты метро ГУП Московский метрополитен

Фото: M24.ru

Новые поезда в московском метро с 2017 года перейдут на полуавтоматический режим. При этом от машинистов отказываться не будут, сообщили в ГУП "Московский метрополитен".

"Новый режим работы поезда "Русич" был заложен в него при его создании еще десять лет назад. Он позволяет поезду двигаться по перегону в автоматическом режиме, прицельно останавливаться на станции с точностью до 30 см, соблюдать все ограничения скорости, экономить электроэнергию и помогать машинисту управлять поездом", - рассказал главный конструктор АО "НИИ Приборостроения им. В.В. Тихомирова" Олег Малинин.

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Машинисты будут контролировать открытие и закрытие дверей в поездах, следить за безопасностью посадки и высадки пассажиров и работоспособностью всех систем состава.

При необходимости машинист сможет приостановить действие системы автоведения и управлять поездом самостоятельно.

Работа поездов в полуавтоматическом режиме должна свести к минимуму влияние человеческого фактора.

Новый подвижной состав с полуавтоматикой начнет поступать в метро с 2017 года.

Ранее сообщалось, что с 2017 года в столичной подземке начнут курсировать поезда со сквозными проходами. 92 таких состава будут ездить по Таганско-Краснопресненской линии. На "серой" ветке уже запущен поезд со сквозным проходом. Поезд имеет дополнительное пространство и сможет перевозить на 15% больше людей. Каждый вагон поезда вмещает до 330 пассажиров, количество сидячих мест - 40. В головных вагонах есть специальные места для инвалидных и детских колясок.

Новый поезд поможет решить проблемы с "зацеперами" за счет конструктивных особенностей состава.

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