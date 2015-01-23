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23 января 2015, 11:56

Выходы из переходов метро пронумеруют

метро торговля магазины торговые павильоны

В подземных переходах метро появится новая навигация

В подземных переходах метро появится новая навигация. Об этом рассказала журналистам замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.

По ее словам, все выходы из переходов пронумеруют, чтобы людям было удобнее назначать встречи, передает корреспондент M24.ru.

Также удобнее станет и компаниям, расположенным у метро. Они смогут указывать не только свой адрес, но и номер перехода, чтобы их легче было найти.

Кроме того, Бисембаева добавила, что до 2016 все переходы метро будут отремонтированы. Сейчас закончены проектные работы и создана архитектурная концепция переходов 96 станций. Здесь начаты строительно-монтажные работы.

Бисембаева напомнила, что торговые павильоны в подуличных переходах закроют, а на их месте разместят торговые галереи.

Она добавила, что были проведены исследования покупок пассажиров на конечных станциях и в центре. Исходя из их потребностей будет формироваться ассортимент товаров торговых галерей. Биссембаева подчеркнула, что продавать алкоголь и табак там не будут.

Напомним, в декабре прошлого года планировалось открыть торговые галереи в подуличных переходах и вестибюлях 13 станций метро.

Что появится в московском метро в 2015 году

В первом квартале 2015 года павильоны начнут устанавливать еще на 83 станциях.

В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли. Кроме того, в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", а в вестибюлях станций хотят установить почтоматы (автоматы по выдаче посылок).

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Арендаторы новых павильонов будут выбираться по конкурсу. Они не смогут сдавать помещения в субаренду, а договоры будут заключаться на длительный срок. Эти меры должны упорядочить работу торговых павильонов.

Отметим, что первая подобная торговая галерея появилась в подземном переходе у станции метро "Новокосино" в конце августа 2014 года. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместились магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.

В ноября был открыт магазин шаговой доступности "Фасоль" в подземном переходе по адресу: Земляной вал, 42.

"Магазин шаговой доступности в подземном переходе - это новый формат торговли. В течение полугода мы будем смотреть, насколько он успешен. Потом уже могут открыться и другие точки, не обязательно в центре", - сказал во время открытия магазина глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ожидается, что вопрос о целесообразности подобных мини-маркетов вынесут на обсуждение в системе электронных референдумов "Активный Гражданин".

Сейчас торговля в метро ведется преимущественно в павильонах мелкого формата. Подобная модель физически и морально устарела и вызывает нарекания жителей столицы. Чаще всего горожане жалуются на качество торговли в таких павильонах.

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