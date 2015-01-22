Объявления в метро будут делать на русском и английском языках

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В рамках пилотного проекта объявления в метро будут делать также и на английском языке. Сначала нововведение опробуют на одной из линий подземке, сообщил глава московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Сначала нововведение опробуют в поездах одной из линий подземки, передает корреспондент M24.ru. Однако Пегов не уточнил, на какой именно ветке и когда будет реализован этот проект.

"Я дал задание службе подвижного состава запрограммировать на одной линии систему оповещения пассажиров, чтобы информация о станциях сообщалось также и на английском языке. Это должен быть обязательно носитель языка. ", - сказал глава столичного метро.

Дмитрий Пегов также добавил, что в метро будут анализировать, насколько это отразится на времени стоянки поезда. "Если текст будет очень большой, то увеличится и время стоянки. Такого быть не должно. Все должно быть выверено", - резюмировал Пегов.

Отметим, в 2015 году в столичной подземке начнется капитальный ремонт. В результате заменят более 90 км рельсов, свыше 31 тысячи шпал, 65 комплектов стрелочных переводов.

Более 15,5 тысяч шпал закрепят в путевом бетоне с использованием новых технологий. В дни минимального пассажиропотока на семи линиях проведут 20 технологических "окон". В эти дни некоторые участки метро будут перекрывать для капитального ремонта путей.

Так, участок Таганско-Краснопресненской линии метро внутри кольца закроют на один день 14 февраля для проведения "технологического окна".

Кроме того, в столичной подземке заменят все инженерные коммуникации: отопление, вентиляцию, теплоснабжение, кондиционирование, освещение, видеонаблюдение, связь, энергоснабжение. Заменят систему оповещения при пожаре и автоматического пожаротушения). Отремонтируют вестибюли изнутри и снаружи, обновят турникеты и перекрытия пола вестибюлей. Произведут ремонт и перепланировку производственно-технических и служебно-бытовых помещений.

Также ранее M24.ru сообщало о начале замены эскалаторов на станциях "Бауманская", "Проспект Мира" (кольцевая), "Ботанический сад" и "Фрунзенская".

Ремонт на станции "Бауманская" проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. Работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор. С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Количество эскалаторов останется прежним – три эскалатора.

С июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.