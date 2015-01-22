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22 января 2015, 12:29

На "Ленинском проспекте" можно будет оплатить проезд банковскими картами

метро банковские карты оплата

Фото: ТАСС/ Антон Белитский

В марте 2015 года в кассах метро запустят проект оплаты проезда банковскими картами, передает корреспондент M24.ru. Эксперимент проведут в кассах южного вестибюля станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии.

"Организация системы оплаты проезда банковскими картами – это очередной шаг для улучшения культуры и качества обслуживания пассажиров. Московский метрополитен прикладывает все возможные усилия к тому, чтобы каждый пассажир мог оплатить проезд удобным ему способом", – заявил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Если в процессе тестирования услуга оплаты банковской картой будет популярной среди пассажиров, в дальнейшем данными устройствами оборудуют и другие кассы метро.

Как ранее сообщало M24.ru, в метро обещают поставить 300 билетных автоматов, которые будут принимать банковские карты. В кассах подземки также появится возможность безналичной оплаты.

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Напомним, в кассах столичного метрополитена установят переговорные устройства с функцией записи разговора. Руководство подземки пошло на этот шаг для улучшения качества обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба московского метро.

Кассы будут оборудованы записывающими устройствами до конца будущего года. Планируется, что аудиозаписи будут прослушивать при возникновении конфликтов между кассирами и пассажирами метро.

На некоторых станциях метро микрофоны уже установили. Так, в этом году их поставили в кассах на станции "Текстильщики". Нововведение понравилось как пассажирам, так и кассирам.

В апреле прошлого года устройства протестировали на станциях "Новогиреево", "Марксистская", "Аннино" и "Площадь Ильича".

"Установка этих устройств снизит количество конфликтных ситуаций в подземке, а также позволит уменьшить очереди в кассы", - рассказал глава метрополитена Дмитрий Пегов.

Отметим, что очередь в кассы в метро поможет сократить и установка новых автоматов по продаже билетов. Весной 2015 года они появятся на остановках наземного общественного транспорта.

Сюжет: Метро 2020

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