Станцию метро "Котельники" откроют в конце марта

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Станция метро "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии откроется в конце марта. Об этом сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, передает корреспондент M24.ru.

"В настоящий момент станция построена на 98 процентов", - подчеркнул он.

Напомним, 29 декабря строящуюся станцию посетил Сергей Собянин. "Строительные работы на станции "Котельники" по большей части выполнены. "Котельники" - важная станция, я думаю, что это будет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве и области. Здесь будут проходить в сутки около 100-140 тысяч человек, это разгрузит в значительной степени "Жулебино" и "Выхино", - заявил мэр Москвы.

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По состоянию на конец декабря прошлого года полностью сооружены перегонные тоннели от "Жулебино" до "Котельников", построены основные конструкции станционного комплекса "Котельники" из монолитного железобетона. Также проведен тестовый запуск эскалаторов и выполнены работы по верхнему строению путей.

Стиль станции будет выдержан в традициях сталинского ампира. Пассажиры не увидят никаких ярких красок, как, к примеру, на станции "Жулебино". Здесь появятся несколько технологических новинок. Например, ступени на лестницах при входе в метро будут с подогревом. Также оборудуют лифты для маломобильных и пожилых людей.

У станции "Котельники" будет два вестибюля и три выхода. Один на Новорязанское шоссе, второй на улицы Маршала Полубоярова и Привольную. И еще один выход построят в районе Опытного поля. Воспользоваться новой станцией смогут жители подмосковных городов Котельники, Люберцы, Дзержинский.

Московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро. В настоящее время строительство метрополитена развернуто на 150 площадках, на которых работают около 40 тысяч человек.