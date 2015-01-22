Станцию метро "Котельники" откроют в конце марта

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Станция метро "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии откроется в конце марта. Об этом сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, передает корреспондент M24.ru.
"В настоящий момент станция построена на 98 процентов", - подчеркнул он.
Напомним, 29 декабря строящуюся станцию посетил Сергей Собянин. "Строительные работы на станции "Котельники" по большей части выполнены. "Котельники" - важная станция, я думаю, что это будет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве и области. Здесь будут проходить в сутки около 100-140 тысяч человек, это разгрузит в значительной степени "Жулебино" и "Выхино", - заявил мэр Москвы.
По состоянию на конец декабря прошлого года полностью сооружены перегонные тоннели от "Жулебино" до "Котельников", построены основные конструкции станционного комплекса "Котельники" из монолитного железобетона. Также проведен тестовый запуск эскалаторов и выполнены работы по верхнему строению путей.
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Стиль станции будет выдержан в традициях сталинского ампира. Пассажиры не увидят никаких ярких красок, как, к примеру, на станции "Жулебино". Здесь появятся несколько технологических новинок. Например, ступени на лестницах при входе в метро будут с подогревом. Также оборудуют лифты для маломобильных и пожилых людей.
У станции "Котельники" будет два вестибюля и три выхода. Один на Новорязанское шоссе, второй на улицы Маршала Полубоярова и Привольную. И еще один выход построят в районе Опытного поля. Воспользоваться новой станцией смогут жители подмосковных городов Котельники, Люберцы, Дзержинский.
Московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро. В настоящее время строительство метрополитена развернуто на 150 площадках, на которых работают около 40 тысяч человек.