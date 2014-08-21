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21 августа 2014, 12:47

Рельсы для метро будут производить по новой технологии - Собянин

метро строительство Печатники электродепо рельсы Сергей Собянин

В депо "Печатники" будут производить рельсы по новым технологиям

Новая рельсосварочная станция в Печатниках обеспечит метро рельсами для замены отслуживших и строительства новых линий, сообщил Сергей Собянин во время осмотра электродепо "Печатники", где в 2013 году завершился второй этап комплексной реконструкции.

Мэр Москвы отметил, что новая рельсосварочная станция в депо была построена во время второго этапа его реконструкции. По его словам, на базе электродепо рельсы будут сваривать по новой технологии.

"Эта технология ранее не применялась в метрополитене. Она дает новое качество, скорость производства работ и безопасность", - подчеркнул Собянин.

Руководитель метро Дмитрий Пегов отметил, что в это депо производится около 60% всех рельсов для московской подземки. "Новые технологии влияют на то, что у рельса меньше стыков, поэтому поезд идет более гладко. Мы проводим восстановление рельса с помощью фрезерования и убираем все дефекты", - доложил он мэру Москвы.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что теперь благодаря новым технологиям можно сокращать время ремонта путей. "Мы можем в течение суток менять большие участки перегонов. Повышается и безопасность, так как на рессоры идет меньшая нагрузка из-за редких стыков. Пассажиром тоже удобно, так как становится меньше вибрации и шума", - заключил чиновник.

Благодаря вводу новой рельсосварочной станции мощности производства в "Печатниках" вырастут со 150 до 220 км рельсов в год. Станция занимает отдельный корпус и включает в себя 2 технологические линии по сварке рельсовых плетей, пост компьютерного контроля, заготовительный цех, механический цех, цех подготовки рельсов и мотовозный отдел. Теперь изготовление 138 метров рельсов с их дальнейшей доставкой для монтажа занимает всего 1 сутки вместо трех, как было ранее.

"С точки зрения оборудования и технологий - это единственный такого рода завод в стране. Важно сказать, что на горизонте пяти лет практически весь план по ремонту рельсов московского метро будет выполнен. В частности, произведенные в депо Печатники рельсы будут укладываться на участке Сокольнической ветки, который закроют на 23 августа", - рассказал замруководителя департамента транспорта Гамид Булатов.

Сергей Собянин также сообщил, что к 2017 году в городе может появиться еще один подобный рельсосварочный завод.

Этапы строительства станций метро

Отметим, что первый этап реконструкции депо "Печатники" проходил в декабре 2011 – декабре 2012. Всего было построено 3 дополнительных пролета по 5 путей и административно-бытовой корпус для персонала. Теперь в депо "вмещаются" 36 составов вместо прежних 21.

Электродепо "Печатники" построили в 1995 году. Там обслуживается и ремонтируется подвижной состав Люблинско-Дмитровской линии метро. Всего на ветке курсируют 55 поездов.

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Напомним, что московские власти до 2020 года планируют увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро. В настоящее время строительство метрополитена развернуто на 150 площадках, на которых работают около 40 тысяч человек.

Так, до конца 2014 года в Москве будет открыто 5 станций метрополитена, ранее отметил глава департамента строительства Андрей Бочкарев. 27 августа планируется запустить станцию метро "Спартак" - эта дата рассматривается как основной вариант. Кроме того, к концу года откроются станции "Котельники", "Румянцево", "Тропарево" и "Саларьево".

В планах на 2015 год открытие участка "салатовой" ветки от станции "Марьина роща" до "Петровско-Разумовской", на 2016 год - от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". В 2017 году метро придет и в Солнцево.

Сюжеты: Метро 2020 , Как работает власть

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