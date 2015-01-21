Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Человек упал на рельсы на станции "Марксистская" Калининской линии метро, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной подземки.

Инцидент произошел в 7.51 на платформе в сторону станции "Новокосино". Движение было восстановлено в полном объеме в 8.10. В пресс-службе отметили, что от станции "Новокосино" до станции "Третьяковская" движение осуществлялось в рамках графика.

В то же время небольшие задержки в движении были от станции "Третьяковская" до станции "Новокосино". Однако, так как утром в основном наибольший поток пассажиров движется в сторону центра, серьезных неудобств для пассажиров это не представило, добавили в пресс-службе.