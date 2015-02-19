Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

19 февраля, 18:02

У метро "Марьино" начался демонтаж старых торговых павильонов

метро подземные переходы магазины стройкомплекс Москвы торговые павильоны

Фото: M24.ru/Иван Иванко

В подземном пешеходном переходе у станции метро "Марьино" начался демонтаж старых торговых павильонов. Вместо устаревших киосков там появится современная торговая галерея, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В новых киосках появится видеонаблюдение, вода и кондиционеры. Пассажиры смогут заходить в них – все будет как в торговых центрах", – отметил начальник службы внешних связей московского метро Иван Осташко.

Торговать в павильонах смогут только арендаторы, победившие аукцион. Раньше там не было кассовых аппаратов и сертификатов качества. Кроме того, коммерсанты часто завышали цены на товары, потому что чаще всего павильоны были в субаренде.

Подобная галерея уже действует в переходе у станции "Новокосино". Покупатели, по словам Осташко, довольны и тем, как их обслуживают, и ценами, так как снижение арендных ставок повлекло за собой и снижение стоимости товаров.

В метро появятся новые торговые киоски

Напомним, московская подземка избавляется от старых ларьков в пешеходных переходах рядом со станциями метро. На их месте должны появиться стильные, удобные для горожан торговые конструкции.

Ссылки по теме

Новые торговые павильоны установят в переходах 13 станций столичного метро. В подуличных переходах появятся банкоматы, почтоматы для доставки товаров, терминалы для оплаты мобильной связи, киоски-роботы с напитками, цветочные магазины и аппараты с прессой.

Почтоматы – это специальные терминалы для приема посылки. Теперь граждане могут забрать свою посылку по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера.

Новые киоски оборудуют на станциях:

  • Люблино;
  • Кожуховская;
  • Выставочная;
  • Аннино;
  • Чкаловская;
  • Каховская;
  • Деловой центр;
  • Лесопарковая;
  • Речной вокзал;
  • Варшавская;
  • Парк Победы;
  • Новогиреево;
  • Марьино.

Сайты по теме

Сюжет: Метро 2020

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать