У метро "Марьино" начался демонтаж старых торговых павильонов

Фото: M24.ru/Иван Иванко

В подземном пешеходном переходе у станции метро "Марьино" начался демонтаж старых торговых павильонов. Вместо устаревших киосков там появится современная торговая галерея, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В новых киосках появится видеонаблюдение, вода и кондиционеры. Пассажиры смогут заходить в них – все будет как в торговых центрах", – отметил начальник службы внешних связей московского метро Иван Осташко.

Торговать в павильонах смогут только арендаторы, победившие аукцион. Раньше там не было кассовых аппаратов и сертификатов качества. Кроме того, коммерсанты часто завышали цены на товары, потому что чаще всего павильоны были в субаренде.

Подобная галерея уже действует в переходе у станции "Новокосино". Покупатели, по словам Осташко, довольны и тем, как их обслуживают, и ценами, так как снижение арендных ставок повлекло за собой и снижение стоимости товаров.

В метро появятся новые торговые киоски

Напомним, московская подземка избавляется от старых ларьков в пешеходных переходах рядом со станциями метро. На их месте должны появиться стильные, удобные для горожан торговые конструкции.

Новые торговые павильоны установят в переходах 13 станций столичного метро. В подуличных переходах появятся банкоматы, почтоматы для доставки товаров, терминалы для оплаты мобильной связи, киоски-роботы с напитками, цветочные магазины и аппараты с прессой.

Почтоматы – это специальные терминалы для приема посылки. Теперь граждане могут забрать свою посылку по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера.

Новые киоски оборудуют на станциях: