Столичное метро модернизируют в ближайшие три года

ИТАР-ТАСС

Специалисты московского метрополитена разрабатывают новый тип поездов с современной системой навигации, поездами будет управлять автоматика, а в вагонах установят мониторы, которые будут показывать полезную информацию для пассажиров.

О переменах рассказал начальник службы подвижного состава столичной подземки Александр Вайсбурд в интервью газете "Московский комсомолец".

По его словам, до конца года будут полностью заменены на новые поезда на Калининской линии. Это связано с тем, что Калининская - самая загруженная по показателю "средняя населенность вагона". Она обслуживает районы, плохо обеспеченные транспортом: Новокосино, Люберцы, Балашиху, Реутов.

В 2013-2014 году запланирована замена поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. На ней в указанный период хотят заменить 160 поездов.

На Замоскворецкой линии, где до конца года должен открыться участок "Красногвардейская" - "Алма-Атинская", в 2015 году будут пущены концептуально новые составы, которые будут включать все новейшие разработки.

К таковым, в частности, относится управление поезда автоматикой. Точнее управлять поездом будет автомат, а за ним будет наблюдать машинист. В обслуживании этот режим не дороже, а преимущество явное: автоматика допускает меньше ошибок.

Кроме того, в новых поездах планируется установить над каждой дверью жидкокристаллические мониторы, которые будут показывать полезную информацию.

Например, пассажир перед выходом из вагона на станции сможет увидеть, в какой стороне переход, где на станции выход, и какие учреждения расположены рядом с ним. Осенью такая система будет опробована на трех новых поездах Калининской линии.