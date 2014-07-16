Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 июля 2014, 00:00

Легкое метро в Подмосковье может построить китайская компания

метро бизнес проекты китай легкое метро ж/д и вокзалы мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Одним из инвестором строительства легкого метро в Подмосковье может выступить китайская строительная корпорация CRCC. С компанией ведутся переговоры о ее возможном участии в проекте, сообщил M24.ru зампред областного правительства Денис Буцаев.

"Интерес к проекту строительства легкого метро в Подмосковье проявляет, в том числе, Китайская железнодорожная строительная корпорация (China Railway Construction Corporation Limited/ CRCC). Это одна из крупнейших строительных корпораций в КНР, которая занимает лидирующие позиции в области проектирования и строительства скоростных и высокогорных железных дорог, скоростных автотрасс, мостов и туннелей", - сказал Буцаев.

Замминистра транспорта Подмосковья Леонид Липсиц также сообщил M24.ru, что власти ведут переговоры по строительству "легкого метро" с канадской Bombardier и французской Alstom. "Интерес к проекту проявляют многие компании: производители составов, железнодорожных линий, системные интеграторы. Сейчас продумываются варианты сотрудничества с инвесторами", - пояснил Липсиц.

Напомним, общая протяженность "легкого метро" в Подмосковье составит 245 км. Оно может пройти по земле и эстакадам. В "часы пик" интервал движения между поездами составит 3-4 минуты. Объем инвестиций в строительства оценивается в 250 млрд рублей.

CRCC - вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway Engineering Corporation. Среди ее проектов - высокоскоростная железная дорога из Пекина в Шанхай, скоростной мост через Желтую реку (Хуанхе), строительство железнодорожных линий в Ливии и Алжире, строительство метро в саудовской Мекке.

София Сарджвеладзе

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать