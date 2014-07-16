Легкое метро в Подмосковье может построить китайская компания

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Одним из инвестором строительства легкого метро в Подмосковье может выступить китайская строительная корпорация CRCC. С компанией ведутся переговоры о ее возможном участии в проекте, сообщил M24.ru зампред областного правительства Денис Буцаев.

"Интерес к проекту строительства легкого метро в Подмосковье проявляет, в том числе, Китайская железнодорожная строительная корпорация (China Railway Construction Corporation Limited/ CRCC). Это одна из крупнейших строительных корпораций в КНР, которая занимает лидирующие позиции в области проектирования и строительства скоростных и высокогорных железных дорог, скоростных автотрасс, мостов и туннелей", - сказал Буцаев.

Замминистра транспорта Подмосковья Леонид Липсиц также сообщил M24.ru, что власти ведут переговоры по строительству "легкого метро" с канадской Bombardier и французской Alstom. "Интерес к проекту проявляют многие компании: производители составов, железнодорожных линий, системные интеграторы. Сейчас продумываются варианты сотрудничества с инвесторами", - пояснил Липсиц.

Напомним, общая протяженность "легкого метро" в Подмосковье составит 245 км. Оно может пройти по земле и эстакадам. В "часы пик" интервал движения между поездами составит 3-4 минуты. Объем инвестиций в строительства оценивается в 250 млрд рублей.

CRCC - вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway Engineering Corporation. Среди ее проектов - высокоскоростная железная дорога из Пекина в Шанхай, скоростной мост через Желтую реку (Хуанхе), строительство железнодорожных линий в Ливии и Алжире, строительство метро в саудовской Мекке.

София Сарджвеладзе