В метро возвращается семиминутный интервал для входа по соцкартам

В московском метрополитене с сегодняшнего дня снова вводится семиминутный интервал для повторного прохода пассажиров по льготным проездным билетам, чтобы сократить число случаев их незаконного использования.

"С 16 мая 2012 года в Московском метрополитене вводится 7-минутная задержка на повторный проход по социальным картам Москвича и Московской области.

Данное изменение не коснется инвалидов первой группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет: они смогут перекодировать свои социальные карты на проход без 7-минутной задержки с помощью информационных терминалов, расположенных на всех станциях метрополитена", - говорится на сайте столичной подземки.

Напомним, такой порядок пользования социальными картами ранее действовал до 2006 года.