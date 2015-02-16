На новых станциях метро не будут строить туалеты – Бочкарев

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На новых станциях метро не будут строить туалеты, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, экономическая необходимость в этом отсутствует.

Эксплуатация такого туалета будет слишком дорогой, передает корреспондент M24.ru.. Кроме этого, создание общественного туалета на станции будет привлекать дополнительные потоки людей. "Сегодня метро на отдельных участках и так работает на пределе возможностей или даже превышает их, открытие туалетов будет притягивать новых людей", - сказал Бочкарев. По его мнению, необходимо строить туалеты рядом со станциями метро.

Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что на новых станциях метро глубокого заложения туалетов, скорее всего, не будет.

"Мы только приступили к обсуждению такой возможности. Вопрос находится в проработке, работают проектные институты", - сказал он.

Напомним, что москвичи попросили поставить в подземке туалеты в рамках опроса "Метро открытых дверей". Он проходил на станциях "Китай-город", "Комсомольская" и "Площадь революции" с 15 по 17 августа, а также в соцсетях. Участники оставили примерно 4 тысячи сообщений, среди которых установка туалетов в метро было одним из самых популярных.

После этого руководитель депстроя Андрей Бочкарев заявил, что туалеты в метро строить не целесообразно из-за дороговизны и технических сложностей. По его словам, этот вопрос рассматривался два года назад, и тогда от идеи оборудовать станции и вестибюли метрополитена туалетами отказались.

Отметим, что туалеты в метро есть во многих европейских столицах. В Праге они находятся в подземных переходах, а в Вене - за пределами компостеров. В Париже оборудованы на некоторых станциях, а в Лондоне – почти на всех. В США туалеты есть в метрополитене Вашингтона и Сан-Франциско.