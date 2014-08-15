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Москва 24

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Город

15 августа 2014, 14:58

Транспортную навигацию Москвы оформят в едином стиле

метро метрополитен опросы навигация схемы

На 49 станциях московского метро появилась напольная навигация

Транспортную навигацию в столице оформят в едином стиле. Это коснется также и информационных схем, расположенных в метро. На них отмечены улицы, достопримечательности и маршруты общественного транспорта, передает телеканал "Москва 24".

Также на картах указано время, которое потребуется, чтобы дойти, например, от "Лубянки" до Красной площади. Эти схемы – часть будущей системы единой транспортной навигации. Пока ими можно воспользоваться только на пяти станциях: "Охотном ряду", "Площади революции", "Лубянке", "Кузнецком мосту" и "Театральной". Цветовое решение, транслит и шрифт навигации подведены под один знаменатель.

"Раньше каждый делал, как хотел, были разные стандарты, это портило облик города. Когда же все решено в едином утвержденном стиле, все интегрируется в существующую в городе атмосферу. Мне кажется, все должно быть проработано и стандартизировано", - отметил президент благотворительного фонда "Строим будущее" Павел Поселенов.

Новая напольная навигация в метро

Напомним, что, помимо карт, в метро есть напольные указатели. Они размещены на всех пересадочных станциях Кольцевой линии и не только. Всего навигация появилась на 49 станциях. Работы по их нанесению проводились в ночное время и не создавали неудобств для пассажиров. Знаки разделяют потоки людей и указывают направление где можно перейти на другую ветку.

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Напомним, что в подземке начали проводить опросы пассажиров о качестве работы метрополитена. Получить анкету можно на опросных пунктах с 8.00 до 20.00. на станциях "Китай-город" (у памятника В.П. Ногину), "Комсомольская" (кольцевая, выход к Ленинградскому вокзалу) и "Площадь Революции" (вход с Площади Революции). Также бланк можно скачать на сайте метро. Первый опрос "Метро открытых дверей" стартовал 15 августа в 8 утра и продлится до 17 августа.

С 15 по 28 августа анкетирование проходит и в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook в официальных группах метро. Пассажиры оценят график движения, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро. Также москвичи смогут высказаться о новых услугах: тарифном меню, напольной навигации, Wi-Fi и т.д.

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