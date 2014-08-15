Москвичей спрашивают о качестве работы метро

Стартовала акция "Метро открытых дверей"

В подземке начали проводить опросы пассажиров о качестве работы метрополитена, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Получить анкету можно на опросных пунктах с 8.00 до 20.00. на станциях "Китай-город" (у памятника В.П. Ногину), "Комсомольская" (кольцевая, выход к Ленинградскому вокзалу) и "Площадь Революции" (вход с Площади Революции). Также бланк можно скачать на сайте метро.

Первый опрос "Метро открытых дверей" стартовал 15 августа в 8 утра и продлится до 17 августа.

С 15 по 28 августа анкетирование проходит и в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook в официальных группах метро. Пассажиры оценят график движения, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро. Также москвичи смогут высказаться о новых услугах: тарифном меню, напольной навигации, Wi-Fi и т.д. В опросе можно будет высказать предложения и в свободной форме.

"Анкетирование пассажиров будем проводить регулярно, раз в три месяца, - напомнил глава департамента Максим Ликсутов. - Это позволит нам вовремя выявлять назревшие проблемы и принимать меры".

Добавим, как уже сообщал m24.ru, в сентябре в метро и наземном транспорте начнет работу "полевая группа", которая проверит чистоту в подземке, на остановках и автобусах. В ГКУ "Организатор перевозок" рассказали, что учреждение планирует привлечь более двух десятков студентов, которые начнут фотографировать мусор и бомжей, а также на себе проверят работу кондиционеров в поездах "Русич" и "Ока". "Полевая группа" также проверит скорость покупки билетов в кассах и автоматах, а также качество работы сотовой связи, мобильного интернета и Wi-Fi.